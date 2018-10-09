Jandarma, hayvan hırsızlarını yakaladı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde hayvanları otlatan çobanı ellerini bağladıktan sonra barakaya kapatan ve 135 küçükbaşı çalan 5 hırsız, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay 2 gün önce Gurpınar ilçesinin Güzelsu Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir dinlenme tesisinde 5 kişinin 2 kamyona küçükbaş yüklediğini görmesi üzerine kontrolde bulunmak istedi. Bunun üzerine jandarma ekiplerini gören 5 kişi, olay yerinden kaçmak istedi. Şüphelilerden 2'si olay yerinde yakalanırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için de çevrede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi ise olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta araçta yakalandı.
Hırsızların hayvanları otlatan çobanı etkisiz hale getirilerek ellerini bağlayıp, barakaya kapatarak 135 küçükbaşı çaldığı belirtildi. Çalınan küçükbaşların kime ait olduğu ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 135 küçükbaşın Güzelsu Mahallesi'ndeki 6 kişiye ait olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından alınan 135 küçükbaş, sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşlar hayvanlarının bulunmasına sevinirken, hayvanlarını kendisine teslim eden Jandarma ekiplerine de teşekkür etti.
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