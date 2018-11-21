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Jandarma hepsini drone ile avlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Jandarma ormanda gizlenmiş kenevir bitkilerini drone ile avlıyor. 10 aylık çalışma kapsamında 419 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıklayan jandarma ekipleri, 62 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

10 aylık uyuşturucu raporunu açıklayan İl Jandarma Komutanlığı, 470 gram kenevir tohumu, 207 kilogram 627 gram kubar esrar, 4 bin 364 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 656 gram Shank ve 3 kilogram 26 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdiği belirtildi.

Sakarya'da drone'lu kenevir avı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ormanların içine gizlenmiş kenevir bitkilerini ‘Drone’ kullanarak tespit ediyor. Jandarma ekipleri 10 aylık çalışma kapsamında drone ile 19 bin 279 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan baskınlar sonucunda suçlular, gelişen teknolojik ekipmanlar sayesinde düz ovada kenevir bitkisi ekemeyeceklerini anlayınca, kenevir ekimi için dağları ve ormanları mesken tuttu. Jandarma ekipleri gelişen teknoloji ile ormanlar içine gizlenmiş kenevir bitkisi başta olmak üzere yasa dışı ekimi yapılan bitkileri ‘Drone’ ile tespit ediyor.
Yapılan baskınlara Narkotik köpekleri de eşlik ediyor. Jandarma ekipleri 10 aylık çalışma kapsamında drone ile 19 bin 279 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.
JANDARMA'DAN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK
Sakarya İl Jandarma ekipleri sorumluluk sahasında yaptıkları şok ve yol uygulamalarında başarılarına başarı katıyor. Yapılan uygulamalarda ekipler uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan baskın ve uygulamalarda ekipler 10 aylık çalışma kapsamına 419 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliden 62’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca 1 kilogram 470 gram kenevir tohumu, 207 kilogram 627 gram kubar esrar, 4 bin 364 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 656 gram Shank ve 3 kilogram 26 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Jandarma sakarya orman kenevir uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BASILSIN TARLALAR BOŞALSIN TORBALAR
BİLİMSEL OLARAK ARAŞTIRILARAK KENDİR KENEVİR İN YASAL OLARAK ÜRETİMİNE İZİN VERİLMELİ. AYNEN HAŞHAŞ TA OLDUĞU GİBİ.
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