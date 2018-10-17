HABER

Jandarma İbranice el yazısı ile dini resim ve figürlerin yer aldığı kitap ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen ve İbranice el yazısı ile dini resim ve figürlerin yer aldığı kitap, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi. Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu A.E.'ye yönelik düzenlediği operasyonla, 13. yüzyıldan kaldığı ve İbranice yazıldığı tahmin edilen 2 adet kitap ele geçirmişti.

Gözaltına alınan Suriyeli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kitaplar ise Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

1 / 5

Kitaplar incelenecek

Kitaplar incelenecek
Suriye'den getirildiği tahmin edilen kitaplar eski, yıpranmış görüntüsü ve İbranice yazısı ile dikkat çekiyor.
2 / 5

Ayrıca İncil'de bulunan dini figür ile resimlerin benzerinin de yer aldığı kitapların el yazması bir İncil olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor.
3 / 5

Müze Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan kitap ile ilgili inceleme başlatıldı.
4 / 5

5 / 5

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Müze Müdürlüğü Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

Çete lideri bu halde basıldı!

Çete lideri bu halde basıldı!

Bakan Soylu'dan Kaşıkçı açıklaması: Buna '2 Ekim olayı' diyebiliriz

Bakan Soylu'dan Kaşıkçı açıklaması: Buna '2 Ekim olayı' diyebiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.