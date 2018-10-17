Jandarma İbranice el yazısı ile dini resim ve figürlerin yer aldığı kitap ele geçirdi

Gözaltına alınan Suriyeli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kitaplar ise Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Suriye'den getirildiği tahmin edilen kitaplar eski, yıpranmış görüntüsü ve İbranice yazısı ile dikkat çekiyor.

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Ayrıca İncil'de bulunan dini figür ile resimlerin benzerinin de yer aldığı kitapların el yazması bir İncil olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor.