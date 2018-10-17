Jandarma İbranice el yazısı ile dini resim ve figürlerin yer aldığı kitap ele geçirdi

Gözaltına alınan Suriyeli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kitaplar ise Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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