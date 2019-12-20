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Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Siirt’te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 3 PKK’lı terörist teslim oldu.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK’lı teröristlere yönelik yurt içinde ve yurt dışında yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar örgütte çözülmeyi hızlandırdı.

Siirt’te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 3 PKK’lı terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK’lı teröristlere yönelik yurt içinde ve yurt dışında yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar örgütte çözülmeyi hızlandırdı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarına devam ederken, bir yandan da terör örgütü mensuplarının aileleriyle temasa geçerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde Suriye’de faaliyet gösteren örgütte sözde yönetici düzeyindeki 3 PKK’lı teröristin Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olması sağlandı. Teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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