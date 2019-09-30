HABER

Jandarma ile AB ve İspanya Büyükelçiliği arasında "kriminal uzmanlık" için iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle oluşturulan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı yapıldı.

Projenin bir otelde düzenlenen açılış toplantısına, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hünel ile Türk ve İspanyol yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Orgeneral Arif Çetin, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi güvenlik alanında da AB ile ortak çalışmalar yürüttüğünü, Türkiye'nin kriminal inceleme kapasitesinin artırılmasını hedefleyen proje için AB ve İspanya ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Projenin, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, polis ve jandarmanın AB ile güvenlik alanındaki çalışmalarından sadece biri olduğunu belirten Orgeneral Çetin, "Sayın Büyükelçi ve Sayın Başkan biraz iş birliğinin artılması için teklifte bulundular, bu konuda hiçbir engel yok. Bizim temel görevimiz suçun işlenmesini önlemek. İçişleri Bakanlığı olarak Akdeniz'de zeytin ağaçlarının olduğu her yerde iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantı salonunda kurulan stantta, Jandarma'nın kullandığı bomba imha robotu, bomba uzmanı giysisi, meskun mahal keşif robotu, elektronik parmak izi kiti gibi kriminal ekipmanlar da katılımcılara tanıtıldı.

İlk olarak 2016 yılında temelleri atılan ve İspanya ve Türkiye Jandarma birimlerince ortak yürütülen projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor.

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Arnavutköy'de az hasarlı okul önünde veli eylemiArnavutköy'de az hasarlı okul önünde veli eylemi
Yöresel kıyafetler geçim kaynağı olduYöresel kıyafetler geçim kaynağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma ve Avrupa Birliğinden "Kriminal Uzmanlık" projesi

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.