Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle oluşturulan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı yapıldı.

Projenin bir otelde düzenlenen açılış toplantısına, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hünel ile Türk ve İspanyol yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Orgeneral Arif Çetin, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi güvenlik alanında da AB ile ortak çalışmalar yürüttüğünü, Türkiye'nin kriminal inceleme kapasitesinin artırılmasını hedefleyen proje için AB ve İspanya ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Projenin, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, polis ve jandarmanın AB ile güvenlik alanındaki çalışmalarından sadece biri olduğunu belirten Orgeneral Çetin, "Sayın Büyükelçi ve Sayın Başkan biraz iş birliğinin artılması için teklifte bulundular, bu konuda hiçbir engel yok. Bizim temel görevimiz suçun işlenmesini önlemek. İçişleri Bakanlığı olarak Akdeniz'de zeytin ağaçlarının olduğu her yerde iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantı salonunda kurulan stantta, Jandarma'nın kullandığı bomba imha robotu, bomba uzmanı giysisi, meskun mahal keşif robotu, elektronik parmak izi kiti gibi kriminal ekipmanlar da katılımcılara tanıtıldı.

İlk olarak 2016 yılında temelleri atılan ve İspanya ve Türkiye Jandarma birimlerince ortak yürütülen projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor.

