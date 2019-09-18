Jandarma İstanbul’da baskın düzenledi, depoda fazlası bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çalınan tarım aletleriyle ilgili şüpheli İstanbul’da yakalandı. Depoda yapılan aramada hem Tekirdağ’dan çalınan hem de başka yerlerden çalınan birçok malzeme ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy Mahallesi’nde M.Ç.’ye ait bağ evinden 1 adet jeneratör, 1 adet motorlu çapa, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet motorlu hizar, 1 adet motorlu testere çalındı. Malzemelerin sahibi M.Ç. bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince malzemelerin çalınması olayı ile ilgili yapılan ayrıntılı araştırmalar neticesinde malzemelerin İstanbul Küçükçekmece’de U.D(26)’ye ait depoda saklandığının tespit edildi.

Başka çalıntı malzemeler de ele geçirildi

Bunun üzerine çalıntı malzeme deposuna yapılan operasyonla söz konusu çalıntı malzemelere il jandarma komutanlığı unsurlarınca el konulup, sahibine teslim edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede birçok başka çalıntı malzeme daha ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.



