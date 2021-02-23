Jandarma JASAT timine yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan haklarında kesinleşmiş çeşitli hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan aranan ve 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.İ. ile "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ., Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındılar. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

