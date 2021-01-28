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Jandarma kablo hırsızını 245 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek yakaladı

28.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Bursa’da jandarma 5 ayrı enerji kablosu hırsızlığına karışan şüpheliyi, 245 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek yakaladı.Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi’ndeki 5 ayrı haberleşme ve enerji nakil kabloları üzerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Bursa’da jandarma 5 ayrı enerji kablosu hırsızlığına karışan şüpheliyi, 245 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek yakaladı.
Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi’ndeki 5 ayrı haberleşme ve enerji nakil kabloları üzerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) oluşturulan özel ekip, şüphelinin tespiti için 245 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle izledi. Hırsızlık zanlının H.Ö. olduğunun belirlenmesi üzerine şüphelinin kullandığı 34 plakalı otomobil takibe alındı. Suçüstü yakalanan zanlı, diğer 5 ayrı hırsızlık suçunu da itiraf etti.
Araçta yapılan aramalarda elektrik kablolarının kesilmesinde kullandığı malzemelerine el koyulan şüpheli H.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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