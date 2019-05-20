Jandarma, kaçak avcılara göz açtırmıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş, Edremit ve Muradiye ilçelerinde jandarma biri fark edilmemesi için batırılmış 3 tekne ile 350 metre manyat ağ ele geçirdi. Kaçak avlanan 4 kişi de suçüstü yakalandı. Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin korunması için jandarmanın mücadelesi sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bot Timi, Van Gölü kıyısındaki Çelebibağ bölgesinde kaçak avcılar tarafından farkedilmemesi için batırılmış 1 tekne ile 350 metre manyat tipi ağ buldu. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 1, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de 3 kişi, tekneyle kaçak avlanırken yakalandı. Jandarma tarafıdan ele geçirilen tekneler ve ağlar, Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak avcılara da Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı. Yetkililer, inci kefalinin korunması amacıyla av yasağının sonuna kadar denetimlere aralıksız devam edileceğini bildirdi.

