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Jandarma kaçak balık avlayan şüpheliyi suçüstü yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, sulama göletinde 15 metrelik ağ ile kaçak avlanan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre olay, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’nde yaşandı.

Jandarma kaçak balık avlayan şüpheliyi suçüstü yakaladı

Eskişehir’de, sulama göletinde 15 metrelik ağ ile kaçak avlanan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre olay, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’nde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dün 15.00-18.00 saatleri arasında Büyükyayla Mahallesi’nde bulunan sulama göletinde Önleyici Kolluk Devriyesi’ne çıktı. Devriye esnasında, M.Ç. isimli şahsın 15 metrelik ağ ile kıyıdan 15 metre derinlikte ağ atarak kaçak avlandığı tespit edildi. Ekipler, şahsı suçüstü yakalayarak hakkında idari işlem yaptı.
Ele geçirilen 15 metrelik ağ ise jandarma ekiplerince muhafaza altına aldı.

Jandarma kaçak balık avlayan şüpheliyi suçüstü yakaladı

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