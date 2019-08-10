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Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri, araçların giremediği sahil şeridinde atlarla devriye görev yaparak güvenliği sağlıyor.

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri, araçların giremediği sahil şeridinde atlarla devriye görev yaparak güvenliği sağlıyor.

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan turizm merkezi Kandıra’da sahillerde jandarma, atlı birliklerle görev yapıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan getirilen ‘Candaş’, ‘Oğuzhan’ ve ‘Şimşek’ isimli 3 ata Kerpe Jandarma Karakol Komutanlığı Geçici At Eğitim Merkezi’nde bakılıyor. Yaz dönemi boyunca bu bölgelerde görev yapacak olan atlı birlikler, güvenliği sağlamasının yanı sıra tatilcilerin de ilgi odağı oldu. Astsubay rütbesindeki atlı jandarmanın göreve başlamasının ardından ilçede kapkaç, hırsızlık gibi olaylarda gözle görülür bir azalma olduğunu söyleyen esnaf bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

​Sahil şeridinde yaklaşık 10 yıldır esnaflık yapan Ramazan Nergiz, jandarmanın atlı birliklerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Araçların giremediği yerlerde çok daha iyi güvenlik sağlıyorlar. Halkımızın güvenliği için sabah akşam görev yapıyorlar, bu durum bizi mutlu ediyor. Jandarmanın atlarla bu sahilde devriye görevi yapması biz esnafa da faydalı oluyor. Vatandaşların atlara sempatisi oluyor, atların etrafında kalabalık gruplar olduğu için bundan esnaf da faydalanıyor. Jandarmanın atlarla burada devriye yaptıklarını görenler kendilerini huzurda ve güvende hissediyor, en azından jandarmanın var olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bu uygulamadan son derece memnunuz” dedi.

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