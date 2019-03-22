Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralandı

Diyarbakır’a sınır olan Elazığ’a bağlı bir beldedeki jandarma karakoluna yapılan taciz ateşinde 1 asker yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında Elazığ’a yakın bir bölgede güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyona başladı. Operasyon bölgesinde sıkıştığı tahmin edilen teröristler, Diyarbakır’a sınır olan Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşinde 1 asker yaralandı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır’a götürüldü.

Bölgede teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

