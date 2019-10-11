HABER

Jandarma, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" diye yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 1999/3-2.

Zonguldak’ta 1999/3-2. Grup jandarma erleri and içme töreni gerçekleştirdi. Törende and içen askerler adına konuşan Jandarma erler adına konuşan jandarma er Süleyman Cemre Sarı, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" dedi. Törene katılan asker aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1999/3-2. grup ejandarma erler için and içme töreni gerçekleştirildi. Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Vali Erdoğan Bektaş’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, protokol üyeleri ve yemin törenine katılan jandarma erlerin aileleri katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende jandarma erler and içti. Ardından jandarma erler adına Süleyman Cemre Sarı konuşma yaptı. Sarı, "Kutsal vatanımıza hizmet etmek, bölünmez bütünlüğümüzü korumak ve uğrunda kanımızı, canımızı vermek için kınalı ellerimizle silah tuttuk. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zafer ile medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk Ordusu’nun birer ferdi olduk. Bir baba şefkatiyle bizleri kucaklayan, gece gündüz demeden bizleri en iyi şekilde yetiştiren siz komutanlarım, eğitimlerimizde savaşta kan dökmeyelim diye ter döktünüz. Bizler için çok yoruldunuz ve daha da yorulacağınızı biliyoruz. Emin olunuz ki bize harcadığınız emeklerin karşılığını bizler de vatanımızı ve Cumhuriyetimizin şan ve şerefini her türlü tehlikelere karşı koruyarak ödeyeceğiz. Şimdi karşınızda korkusuz Mehmetçik var. Yılmaz Türk Askeri var. Bakın nasıl dimdik duruyoruz. Arşı koyduk başımıza, toprağı giydik ayağımıza, hak silahını aldık elimize, kim yıkabilir bizi, kim durur karşımızda. Fırat, Dicle, Kızılırmak, içimizden geliyor bağırmak. Vatan sana canım feda" ifadelerine yer verdi.
Sarı’nın konuşması ise salondaki davetliler tarafından büyük alkış aldı. Şiir ve hediye takdiminin ardından kütüğe plaket çakıldı. Törende 73 jandarma er yemin etti.

Duygu dolu anlar yaşandı
Program Çanakkale filmi ile devam etti. Çanakkale Savaşı sırasında annesinin kına yakarak askere gönderdiği Hasan’ın hikayesini konu alan filmi izleyen davetliler gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anlar yaşanan tören jandarma marşının söylenmesinin ardından son buldu. Törenin ardından aileler evlatlarıyla hasret giderdi.

Harekata tam destek
Jandarma er yakını ile kucaklaşan Solmaz Ünal, duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti. Ünal, "Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Allah kimseyi evlatsız bırakmasın. Askerlerimizin ayağı taşa değmesin. Çok değişik bir duygu yaşıyorum" dedi. Bir oğlunun Kıbrıs’ta vatani görevini yaptığını diğer oğlunun askerden yeni terhis olduğunu anlatan Fatma Avcı ise yeğeninin and içme törenine katıldığını ifade etti. Avcı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de "Allah yardımcıları olsun. Hepsi ana kuzuları. Bütün dualarımız hep Mehmetçiklerimiz için. Canla yürekle evlatlarımızın hep arkasındayız. Burnu kanamadan Allah’ın izniyle annelerine kavuşsunlar" dedi.
Jandarma er Emre Güleç’in babası İsmail Güleç de "Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Şu anda operasyondalar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hepsi bizim evlatlarımız" diye konuştu. İsmail Güleç’in eşi Ayşe Güleç de "Allah bütün evlatlarımızın yardımcısı olsun. Benim de bir evladım var. Operasyonda görev yapan askerimizin de yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin" diye ifade etti.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Yenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyorYenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detayTeröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

Son dakika! Kamışlı'dan Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş açıldı

Kamışlı'dan Nusaybin'e ateş açıldı

Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.