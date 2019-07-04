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Jandarma kayıp koyunları drone ile buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

Jandarma kayıp koyunları drone ile buldu

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 97 küçükbaş hayvanı drone yardımıyla bularak sahiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Çömlekli Mahallesi'nde yaşayan İsmail Y, ahırdaki 72 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını fark etti.

İsmail Y'nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, drone ile çevrede tarama yaptı.

Koyunların ağıla 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide olduğunu belirleyen ekipler, hayvanları yakalayarak sahibine teslim etti.

Keles ilçesi Belenören Mahallesi'nde yaşayan Halil A. da 25 küçükbaş hayvanının ağılda olmadığı ihbarını yaptı.

Bölgede drone yardımı ve iz takibiyle arama yapan jandarma ekipleri, hayvanları güvenli şekilde sahibine ulaştırdı.

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