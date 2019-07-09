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Jandarma, kayıp koyunları drone ile buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 32 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 32 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu. ​Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde gece saatlerinde Muhammet B., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak küçükbaş hayvanlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yüksek ve sık otlarla kaplı Uluabat Gölü kenarında arama yaptı. Koyunlar, uçurulan drone sayesinde bulundu. Koyunlarını teslim alan Muhammet B., jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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