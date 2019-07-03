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Jandarma Kemal Sunal'ı kliple andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı dolayısıyla hazırlanan klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal’ı, vefatının 19. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." başlığıyla klip paylaşıldı.

Klipte, Kibar Feyzo filminde askerliğini jandarma olarak yaptıktan sonra köyüne dönen Kibar Feyzo'yu canlandıran Kemal Sunal'ın ve Bilo karakterini canlandıran İlyas Salman'ın karşılaşma sahnesinden bir kesit yer alıyor.

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