Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburu çalışmalara katıldı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor. Ankara'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz alanına ulaşan JAK ekibinin 36 personel, 3 canlı tespit köpeği ve 1 kadavra köpeği ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. JAK ekibinin çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde kuyu tekniği ile enkazda alan açan ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor
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