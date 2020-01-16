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  4. Jandarma komandolar terörist avına çıktı

Jandarma komandolar terörist avına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde yer alan Çalyan bölgesinde 200 personelden oluşan 14 timin katılımıyla yürütülen operasyonda, jandarma komando timleri eksi 20 derecede adım adım terörist arıyor.

Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün kış üslenmesine geçeceği barınma alanlarına yönelik Şehit Jandarma Er Erdal Kundak Operasyonu başlatıldı. Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde yer alan Çalyan bölgesinde 200 personelden oluşan 14 timin katılımıyla yürütülen operasyonda, Jandarma Komando Timleri yer yer bir metreyi bulan karda faaliyetlerini sürdürüyor. Operasyonu yöneten Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarını kararlılıkla devam edeceğini belirterek, Jandarma Komando Timleri’ne moral verdi.

OPERASYONU TUĞGENERAL YİĞİT YÖNETİYOR

Operasyonu yöneten Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, karlı dağların zirvesini üs yaptı. Jandarma Komando Timleri’ne moral veren Yiğit, “Teröristleri arayıp bulmak ve imha etmek maksadıyla operasyonumuzu başlattık. Arkadaşlarımın hepsinin gözlerinden öpüyorum, ayağınıza taş değmesin” ifadelerini kullandı.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Van-Hakkari-Şırnak üçgenindeki 7 bölgede yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen ve 6 yıl önce işlenen cinayetin 2 şüphelisi Jandarma Komando Timlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MAĞARADA PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Hava sıcaklığının gündüz eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede adım adım bölgeyi tarayan Jandarma Komando Timleri, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağara tespit etti. Gerekli önlemler alındıktan sonra arama yapılan mağarada 8 EYP, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

İHA HAVADA, JANDARMA KOMANDO TİMLERİ KARADA

Sabah saatlerinde 7 koldan yürütülen operasyona insansız hava araçları da destek veriyor. Helikopterlerle bölgeye sevk edilen jandarma özel harekat ve komandolar, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kararlılıkla operasyonu icra ediyor. Son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

(İHA)

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