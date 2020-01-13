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  4. Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti

Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabı üzerinden, yakın boğuşma eğitimine yönelik video paylaşıldı.Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma Komando Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığında yapılan yakın boğuşma eğitimine ilişkin video paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabı üzerinden, yakın boğuşma eğitimine yönelik video paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma Komando Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığında yapılan yakın boğuşma eğitimine ilişkin video paylaşıldı. Görüntülerde, Tabur Komutanlığında bulunan personellerin yakın boğuşma eğitimi ve gösterileri yer alıyor. Jandarma komandolar aldıkları özel eğitimle beraber, düşmanların korkulu rüyası oluyor. Yakın boğuşma eğitimi alan personel, Jandarma Özel Harekat birimleri başta olmak üzere Jandarma Komando Birlikleri, koruma ile ilgili birimlerde görevlendiriliyor.

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