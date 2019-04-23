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Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı tarafından Bursa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verilen konsere ilgi yoğun oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı tarafından Bursa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verilen konsere ilgi yoğun oldu. Bir alışveriş merkezinin önünde verilen konser ünlü şarkıcıların konserlerini aratmadı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı eşliğinde Bursalı çocuklar için bir konser organizasyonu düzenledi. Bursa’nın işlek AVM’lerinden birinin önündeki konsere çocuklardan çok yetişkinler ilgi gösterdi. Saat 16.00’da başlayan konseri izlemeye yüzlerce kişi geldi. Konserde aileler çocuklardan çok eğlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı personelinin de hazır bulunduğu konserde, orkestra ekibi çocuklarla beraber sahnede şarkılar söyledi.
Yaklaşık 1 buçuk saat sahne alan jandarma orkestrası Bursalıların kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyetlerini dile getirerek dinleyicilerine yine çocuklarla beraber veda etti. Konserin ardından alanda toplanan yoğun kalabalık dağılırken vatandaşlar jandarmalarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti

Jandarma konserine yüzlerce insan akın etti
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