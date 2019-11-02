HABER

Jandarma kontrol noktasını gören sürücü yabancı uyruklu 20 kişiyi bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünü gören sürücü, araç içerisinde bulunan 20 Afgan uyruklu şahsı Şükürlü köyü sınırlarında bırakarak kaçtı.

Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünü gören sürücü, araç içerisinde bulunan 20 Afgan uyruklu şahsı Şükürlü köyü sınırlarında bırakarak kaçtı. Olayı fark eden jandarma ekipleri, yolda bırakılan Afgan uyruklu şahısları Diyarbakır İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu şahısların Batman’dan Diyarbakır’a getirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınar ilçesi TRT Jandarma Karakol Komutanlığı önünde Yol Kontrol ve Arama Noktasında, 1 Kasım 2019 Cuma günü icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir grup kalabalığın Şükürlü Mahallesi istikametinden arama noktası istikametine geldiğinin görülmesi üzerine yeteri kadar devriye kuvveti ile kalabalığın bulunduğu bölgeye gidilmiştir. Şahısların yapılan kontrollerinde ve mülakatında, grupta 20 Afgan uyruklu şahsın bulunduğu Batman ilinden minibüsle Diyarbakır’a götürülmek üzere yola çıktıkları, araç sürücüsünün yol kontrol ve arama noktasına gelmeden jandarma ekiplerini görmesini müteakip Çınar ilçesi Şükürlü köyü sınırlarında şahısları indirerek olay yerinden hızlıca kaçtığı, Afgan uyruklu şahısların ise kaderlerine terk edilerek yaya olarak Diyarbakır iline ulaşmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Diyarbakır İl Göç idaresi Müdürlüğü ile koordineli olarak adli ve idari işlemlere başlanılmış, şahısları sevk edildiği beyan edilen araç ve şüpheli ile şüphelilerin tespiti için araştırmalara devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydiZigana Dağı beyaz gelinliğini giydi
Mardin’de Göbeklitepe ile yaşıt inanç ve kültür havzası keşfedildiMardin’de Göbeklitepe ile yaşıt inanç ve kültür havzası keşfedildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.