HABER

Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemeleri buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat ve malzeme bulundu.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat ve malzeme bulundu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve komando timleri, Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında Amanoslar Dağları bölgesi Yarpuz Köyü sınırları içerisinde arama-tarama çalışması yaptı. Jandarma Erzak İz Takip Köpeği Bube'nin de katıldığı aramalarda, toprağa gömülü çok miktarda mühimmat ile yaşam, tıbbi ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu bildirildi.

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı üniversiteli genç öldüYaya geçidinde otomobilin çarptığı üniversiteli genç öldü
Eşini öldüren polis memuru için haksız tahrik indirimi isteğiEşini öldüren polis memuru için haksız tahrik indirimi isteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.