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Jandarma lojmanlarında ölü bulanan uzman çavuş, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, jandarma lojmanında tabanca ile vurulmuş ölü bulunan Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, oğlu Doruk (8) ve eşi Sibel Bektaş'ın (34) cenazeleri memleketi Adıyaman'daki aile mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- TUNCELİ'de, jandarma lojmanında tabanca ile vurulmuş ölü bulunan Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, oğlu Doruk (8) ve eşi Sibel Bektaş'ın (34) cenazeleri memleketi Adıyaman'daki aile mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel ve oğlu Doruk Bektaş evlerinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bektaş ailesinin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Hüseyin, Sibel ve Doruk Bektaş'ın cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi. Cenazeler ilk olarak Hüseyin Bektaş'ın İmamağa Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik istendi. Cenaze aracındaki tabutları gören yakınları gözyaşlarına boğularak tabutlara sarıldı.

Cenazeler daha sonra Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi. Burada düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve yakınları katıldı. Hüseyin, Sibel ve Doruk Bektaş'ın cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde aile mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Bektaş ailesinin ölümüne neden olan tabancayı kimin kullandığı ise Adli Tıp raporu ile kesinleşecek.

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