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Jandarma mağarada saklanan 180 litre kaçak içki ele geçirdi

17.01.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Jandarma mağarada saklanan 180 litre kaçak içki ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda mağarada gizlenen 150 litre kaçak viski ile 30 litre kaçak vodka ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda mağarada gizlenen 150 litre kaçak viski ile 30 litre kaçak vodka ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, H.A.’nın Talas ilçesi Mengücek Mahallesinde bulunan bir mağarada kaçak içki sakladığı yönünde bilgi alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçe merkezi ile Mengücek ve Kiçiköy Mahallelerine eş zamanlı operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda toplam 250 şişe olmak üzere 150 litre kaçak viski, 30 litre kaçak vodka ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, H.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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