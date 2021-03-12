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  4. Jandarma masajla duran kalbini çalıştırdı, ancak yaşama tutunamadı

Jandarma masajla duran kalbini çalıştırdı, ancak yaşama tutunamadı

12.03.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörüyle dereye uçan gence olay yerinde ilk müdahale jandarma ekipleri tarafından yapıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörüyle dereye uçan gence olay yerinde ilk müdahale jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Gencin duran kalbi jandarmanın kalp masajıyla yeniden çalışırken, ambulansa alınıp müdahalesi devam eden genç, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Rıza Barut (28) idaresindeki traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kaza yerine ilk ulaşan jandarma ağır yaralı gencin kalbinin durduğunu görünce kalp masajı yaptı. Yaralı genç gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınıp müdahalesine devam edildi. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası durumu 112’ye bildiren görgü tanığı Fatma Torbalı, “Biz buradan motosikletle geliyorduk. Köprüyü dolanmadan traktörü gördük. Ben traktör devrilmiş dedim, hemen baktık altında da adam var. Yoldan geçeni çağırdık çıkardılar. Eşi Hasan Torbalı ise, “ Biz hemen 112’yi aradık. Adam hareket ediyordu, gördüğümüzde durumu iyi değildi” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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