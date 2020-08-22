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  4. Jandarma mikrofonu eline aldı, mutluluklar dilerken 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı yaptı

Jandarma mikrofonu eline aldı, mutluluklar dilerken 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Samsun’un ilçelerinde jandarma ekipleri pandemi sürecinde yapılan düğün, nişan ve bunun gibi etkinliklerde tören alanlarını sosyal mesafe ve maske konusunda kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında yayınlamış olan genelgeleri doğrultusunda özellikle vatandaşların toplu olabileceği düğün alanları denetleniyor.

Jandarma ekipleri Ayvacık ilçesinde eline mikrofonu aldı. Öncelikle yeni evli çiftlere ’mutluluklar’ diledi. Ardından pandemi ile mücadelede maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgi verdikten sonra İçişleri Bakanlığının “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma” sloganı ile gelin ve damatla birlikte levha ile hep bir ağızdan mesaj verdi.

Vatandaşlar jandarma ekiplerine bu örnek uygulamadan dolayı teşekkür etti.

(İHA)

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