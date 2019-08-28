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Jandarma mülteci ve organizatörlere geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Cunda Adası Ortunç Koyu mevkiinde K.A.

Balıkesir’in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Cunda Adası Ortunç Koyu mevkiinde K.A. isimli organizatör ile Afganistan uyruklu 3’ü kadın 22 göçmen ele geçirildi. Aynı saatlerde Edremit’in Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda H.A. isimli organizatörün yanı sıra 7’si kadın 19 Afganistan uyruklu mülteci daha yakalandı. Ayvalık ve Edremit’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanan 41 mülteci ve 2 organizatör hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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