Jandarma nefes kesen kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Bozdağ’da 5 kişilik bir grubun dağcılık yapmak maksadı ile zirveye tırmanırken içlerinden 2 kişinin yüksekten düşerek yaralanması üzerine nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlatan jandarma, o anlara dair görüntüleri paylaştı. Ayrıca, HATU timi Türkiye’de ilk defa bu operasyonda kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Bozdağ Kayak Tesislerine 5 sivil vatandaşın izinsiz olarak dağcılık yapmak maksadı ile gittiği ve kaybolduğuna yönelik 12 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Düşme sonucu bir yaralının bacağının kırıldığı ve diğer yaralının yüzünde ve belinde hafif derecede yaralanmaların bulunduğunun tespitinin ardından ekipler teyakkuza geçti.

Türkiye’de ilk defa HATU timi operasyonda kullanıldı

İhbar üzerine adrese, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından bir adet genel maksat helikopteri, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Türkiye’de ilk defa Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığından bir Jandarma Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) sevk edildi.