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Jandarma, öğrenci servislerini "havadan" denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Edirne'de jandarma ekipleri eğitim öğretim yılının başlamasıyla drone destekli öğrenci servisi denetimi yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri, drone kullanarak öğrenci servisi denetimi yaptı.

Jandarma Trafik Timleri, il genelinde okul servisi denetimlerine başladı. Okul yolunda görevlendirilen ekipler, drone yardımıyla havadan da denetim gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında, araçların teknik özellikleri, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemleri, araç muayeneleri ve sürücülerin yeterliliği kontrol edildi.

Taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgi veren ekipler, kural ihlali yapan ve eksikleri bulunan araç sürücülerine yaptırım uyguladı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Okul öğrenci

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