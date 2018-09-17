EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri, drone kullanarak öğrenci servisi denetimi yaptı.
Jandarma Trafik Timleri, il genelinde okul servisi denetimlerine başladı. Okul yolunda görevlendirilen ekipler, drone yardımıyla havadan da denetim gerçekleştirdi.
Denetimler esnasında, araçların teknik özellikleri, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemleri, araç muayeneleri ve sürücülerin yeterliliği kontrol edildi.
Taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgi veren ekipler, kural ihlali yapan ve eksikleri bulunan araç sürücülerine yaptırım uyguladı.
Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.
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