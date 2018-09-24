Jandarma, öğrenci servislerini 'Limit' ile denetledi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci servislerini dedektör köpek 'Limit' ile denetledi. Denetimlerde eksikleri bulunan sürücülere ceza uygulandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Süleymanpaşa ilçesinin Köseilyas Mahallesi'nde özel okul öğrencilerin taşıyan servis araçlarını denetledi. Denetlemede dedektör köpek 'Limit'e ise araçlarda narkotik araması yaptırıldı. Jandarma, ayrıca servislere binen öğrencilere te,k tek emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri denetimler esnasında, araçların evraklarına, teknik özelliklerine, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, güvenlik sistemleri, araç muayeneleri ve sürücülerin yeterliliği kontrol etti. Taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgi veren ekipler, kural ihlali yapan ve eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza uyguladı. Denetime, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı, jandarma trafik timi, motosikletli asayiş timi ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri katıldı.
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