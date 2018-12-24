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Jandarma, öğrenci ve velileriyle servis araçlarını denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, öğrenci ve velilerle birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Jandarma, öğrenci ve velileriyle servis araçlarını denetledi

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, öğrenci ve velilerle birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla jandarma trafik ekipleri denetim yaptı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve velilerle birlikte okul servis araçlarını denetledi. Denetimin yapıldığı Harput Ekrem Uzel İlköğretim Okulu önünde durdurulan araçların evrakları ile sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetim esnasında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca öğrencilere balon, çocuk dergisi, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

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Jandarma, öğrenci ve velileriyle servis araçlarını denetlediJandarma, öğrenci ve velileriyle servis araçlarını denetledi

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