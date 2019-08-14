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Jandarma önce şeker ikram etti sonra kuralları anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

MUŞ Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kontrolünde durdurdukları sürücülere önce şeker ikram edip, bayramlarını kutladı ardından daha güvenli yolculuk için trafik kurallarını video izleterek anlattı.

Jandarma önce şeker ikram etti sonra kuralları anlattı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kontrolünde durdurdukları sürücülere önce şeker ikram edip, bayramlarını kutladı ardından daha güvenli yolculuk için trafik kurallarını video izleterek anlattı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı'nda, sorumluluk alanlarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Trafiğin yoğun olduğu Hasköy İlçesi Gökyazı Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturan jandarmalar, gece saatlerinde yoldan geçen sürücüleri durdurarak, araçtakilerin bayramlarını kutladı. Şeker ikram eden jandarma ekipleri, trafikle ilgili broşürler verdi ve daha güvenli yolculuk için hazırlanan videoları izletti. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takılmaması ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalarla ilgili videoların izletildiği sürücülere trafik kuralları bir kez daha hatırlatıldı.
Jandarmanın uygulamasından memnun olduklarını belirten sürücüler de denetimlerin can güvenliği için önemine dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Jandarma önce şeker ikram etti sonra kuralları anlattıJandarma önce şeker ikram etti sonra kuralları anlattıJandarma önce şeker ikram etti sonra kuralları anlattıJandarma önce şeker ikram etti sonra kuralları anlattı

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