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Jandarma operasyon düzenledi! Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem şaşkına çevirdi

19.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta düzenlenen operasyonda bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde uyuşturucu madde üretmek için ısı, ışık ve havalandırma düzeneğiyle kurulan sistem jandarma ekiplerini şaşkına çevirdi.

Jandarma operasyon düzenledi! Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada evin bir odasında özel ışık ve ısı sistemleriyle skunk bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

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Şahsın evin bir odasını özel ışık ve ısı sistemleriyle donatarak yetiştirdiği 16 kök skunk bitkisi, 157 gram kubar esrar, 102 adet kenevir tohumu, 2 adet esrar kullanım aparatı ve 2 adet metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve eşi gözaltına alındı. Operasyonda kameralara yansıyan düzenek ekipleri şaşırttı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu jandarma üretim
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