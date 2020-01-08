Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının kırsalda sürdürdüğü başarılı operasyonlar uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmaz oldu. Sık sık gerçekleştirilen operasyonlarda yakayı ele vermek istemeyen uyuşturucu satıcıları ileriki zamanlarda satışa sunmak istedikleri esrarı toprağa gömdü. Uyuşturucu satıcılarının operasyonlardan sonra satmak için toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar, alınan bir istihbaratın ardından yapılan operasyonda ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice ilçesinde ikamet eden S.A. isimli şahsın, Lice ilçesi Kılıçlı köyü kırsalına jelikan bidonlar içerisine sakladığı esrarı, bölgede yapılan sık operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü, ilerleyen dönemlerde bahse konu uyuşturucu maddeyi yerinden çıkartarak satacağı bilgisi alınmasının ardından bölgede operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi Kılıçlı köyü kırsalındaki belirlenen yerde yapılan operasyonda; dere yatağı içerisinde toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde toplam 162 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olay şüphelisi S.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

