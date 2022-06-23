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Jandarma operasyonunda ele geçirildi! Evi darphaneye çevirmiş: Tam 3 milyon dolar...

23.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın Esenyurt'ta yaptığı operasyonda 3 milyon sahte dolar ele geçirildi. Teknik incelemede ele geçirilen sahte Amerikan dolarlarının basımında, gerçeği ile sahtesinin ayırt edilmesinin önüne geçmek amacıyla kızılötesi ışığa duyarlı özel boya kullanıldığı belirlendi.

Jandarma operasyonunda ele geçirildi! Evi darphaneye çevirmiş: Tam 3 milyon dolar...

İstanbul İl Jandarma ekipleri, sahte dolar imalatı yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine Esenyurt'ta bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda 100’lük banknotlar şeklinde yurt içi ve yurt dışı piyasasına sürülmeye hazırlan 3 milyon sahte Amerikan doları, 1 bilgisayar ve yazıcı düzeneği, 1 para sayma makinesi, 1 serigrafi tezgâhı, 1 kızılötesi para kontrol cihazı, 3 sahte para tespit cihazı ele geçirilirken S.K isimli kişi gözaltına alındı.

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Teknik incelemede ele geçirilen sahte Amerikan dolarlarının basımında, gerçeği ile sahtesinin ayırt edilmesinin önüne geçmek amacıyla kızılötesi ışığa duyarlı özel boya kullanıldığı ve Amerikan doları üzerinde bulunan şekillerin gözle yapılan kontrolde beliren renk değişimlerinin serigrafi tezgahında işlenerek gerçeğine yakın hale getirildiği tespit edildi.

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Şüpheli şahıs S.K. ise Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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