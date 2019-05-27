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Jandarma ormanlık alana ekilmiş kenevir ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Güçler köyü Kumtepe Mevkiinde bulunan ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Jandarma ormanlık alana ekilmiş kenevir ele geçirdi

Karaman’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Güçler köyü Kumtepe Mevkiinde bulunan ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Kenevirin ekildiği yeri takibe alan ekipler, bölgeye gelen ve otomobille kaçmaya çalıştığı iddia edilen M.T. (30) ve M.T’yi (33) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ekili kenevirler sökülerek imha edilirken, 2 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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