HABER

Jandarma, otomobilden yardım çağrısında bulunan sürücüyü arıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

ARAÇ KONYA'DA ÇIKTI Jandarma ve AFAD ekipleri, Bolu Off-Road Kulübü üyelerinin de yardımlarıyla araçtan 'imdat' sinyali verilen noktaya ulaştı.

ARAÇ KONYA'DA ÇIKTI

Jandarma ve AFAD ekipleri, Bolu Off-Road Kulübü üyelerinin de yardımlarıyla araçtan 'imdat' sinyali verilen noktaya ulaştı. Off-road araçlarıyla gidilebilen noktada otomobil bulunamadı. Bunun üzerine jandarma komutanı, firma yetkilisini uzun uğraşlar sonucu aracın şasi numarası bilgisini vermesi konusunda ikna etti. 'İmdat' alarmı verilen aracın şasi numarası, firma tarafından jandarma ile paylaşıldı. Ekipler, şasi numarasından araç sürücüsüne ulaştı. Arıza yaptığı öğrenilen otomobilin Konya'da, sanayide tamir edildiği ve Bolu'da hiç bulunmadığı ortaya çıktı. Tamir işlemi sırasında, sanayi dükkanında görevli ustanın, yanlışlıkla otomobilde bulunan S.O.S. tuşuna bastığı öğrenildi. Konya'da bulunan aracın 'imdat' çağrısının neden Bolu'dan verilmiş gibi görüldüğü bilinmezken, Alman firması yetkilileri, telefonla görüştüğü jandarma komutanından özür diledi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla firmanın koordinat hatası ve iletişimsizlik problemi nedeniyle gece gelen ihbar üzerine yaklaşık 20 saat boyunca otomobili arayan jandarma ve AFAD ekipleri ile çalışmalara sonradan destek veren Bolu Off-Road kulübü üyeleri bölgeden ayrıldı.

Hiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakınHiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakın
TEM kenarında başında vurularak öldürülmüş bulunduTEM kenarında başında vurularak öldürülmüş bulundu
Jandarma, otomobilden yardım çağrısında bulunan sürücüyü arıyor (3)Jandarma, otomobilden yardım çağrısında bulunan sürücüyü arıyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.