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Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi.

Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesinde A.Y ve T.S. isimli kişilerin ruhsatsız tabanca imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ve evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin motor kaputu kısmına gizlenmiş 14 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde de 2 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdiJandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdiJandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdiJandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi

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