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Jandarma oy pusulaları ve görevlileri askeri helikopterle taşıdı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 08:23 | Son Güncelleme

Siirt'te, güvenlik gerekçesiyle 3 ilçe 13 bölgelerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde vatandaşların oy kullanması amacıyla seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki Şirvan, Perari ve Eruh ilçesi için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.

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Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

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İHA

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