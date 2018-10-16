Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Nurhak İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkarılan 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli arasında yer alan Nurhak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.S.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen bir yüzbaşı ile 49'u üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

