HABER

Jandarma personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkardı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı çalışanı 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

PARTNERO dava yenidenO dava yeniden
Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!
'Torbacı Nene' olarak biliniyor! İfadesi şaşkınlık yarattı'Torbacı Nene' olarak biliniyor! İfadesi şaşkınlık yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ FETÖ jandarma genel komutanlığı Muvazzaf

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanıktan skandal sözler: Gülen aldığı kararları peygamberle istişare etmiş!

Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!

'Torbacı Nene' için mahkeme kararını verdi!

'Torbacı Nene' olarak biliniyor! İfadesi şaşkınlık yarattı

Son dakika! Konya merkezli 31 ilde askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Gece yarısı fuhuş baskını! 28 kadın ve 23 erkek yakalandı

Gece yarısı fuhuş baskını! 28 kadın ve 23 erkek....

Diyarbakır'da terör operasyonu! Minareden esrar çıktı

Hepsi minareden çıktı! 'Pes' dedirten görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.