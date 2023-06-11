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Jandarma personelini taşıyan araç devrildi! Yaralılar var

11.06.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle kontrolden çıkıp yan yatan midibüsteki 5 jandarma personeli hafif yaralandı. Kaza sonrası trafik, tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma personelini taşıyan araç devrildi! Yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar çevre yolu Gümüşkent Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Konya'dan İzmir yönüne giden İzmir Jandarma Komutanlığı'na ait sürücüsü belirlenemeyen midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Midibüsteki 5 askeri personel, patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandı.

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Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 5 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası trafik, tek şeritten sağlandı, soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar jandarma

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