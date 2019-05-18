HABER

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütünün metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere araziye gömülü vaziyette silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından, önümüzdeki dönem metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere; araziye gömülü vaziyette silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı saklandığı duyumu alınmıştır.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütünün metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere araziye gömülü vaziyette silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından, önümüzdeki dönem metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere; araziye gömülü vaziyette silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı saklandığı duyumu alınmıştır. Bu maksatla, 17 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Çavuş Özcan CANİK Operasyonu sonucunda; 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 adet el bombası, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet BKC makinalı tüfek, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Uzi makinalı tabanca, 1 adet işaret tabancası, bin 775 adet BKC makinalı tüfek fişeği, 157 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 adet işaret fişeği, 12 adet roketatar mühimmatı (antitank), 3 adet roketatar mühimmatı (antipersonel), 43 adet roketatar sevk fişeği, 4 adet el bombası fünyesi, 1 adet patlatılmaya hazır, amonyumnitrat ve tüp kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet el yapımı patlayıcılarda kullanılan, kablo düzenekli 6’lı pil bloğu, 2 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 29 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Uzi makinalı tabanca şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 adet tüp, 120 litre benzin, 1 adet jeneratör, 15 metre kablo, 1 adet demlik ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.