Jandarma, PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütünün metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere araziye gömülü vaziyette silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından, önümüzdeki dönem metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere; araziye gömülü vaziyette silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı saklandığı duyumu alınmıştır. Bu maksatla, 17 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Çavuş Özcan CANİK Operasyonu sonucunda; 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 adet el bombası, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet BKC makinalı tüfek, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Uzi makinalı tabanca, 1 adet işaret tabancası, bin 775 adet BKC makinalı tüfek fişeği, 157 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 adet işaret fişeği, 12 adet roketatar mühimmatı (antitank), 3 adet roketatar mühimmatı (antipersonel), 43 adet roketatar sevk fişeği, 4 adet el bombası fünyesi, 1 adet patlatılmaya hazır, amonyumnitrat ve tüp kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet el yapımı patlayıcılarda kullanılan, kablo düzenekli 6’lı pil bloğu, 2 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 29 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Uzi makinalı tabanca şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 adet tüp, 120 litre benzin, 1 adet jeneratör, 15 metre kablo, 1 adet demlik ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.