Jandarma Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirdi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İskilip ilçesinde düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir aracı takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen tarihi heykele el konulurken, olayla ilgili E.Y. ve E.Ü. adlı şahıslar gözaltına alındı.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum