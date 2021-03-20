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Jandarma, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirdi

20.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kdz.

Jandarma, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kdz. Ereğli ilçesinde ruhsatsız tabanca, tüfekler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde K.A. (63) isimli şahsın ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi aldı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Davutlar köyünde K.A. (63) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet yivli av tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet 9 mm fişek, 103 adet 7,65 mm fişek ve 110 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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