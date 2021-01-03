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Jandarma sokak hayvanlarını besledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.01.2021 21:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ve Manyas ilçelerinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bıraktı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi maksadıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Manyas ve Gönen ilçe merkezlerinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyeti icra ettiler.

Balıkesir’in Gönen ve Manyas ilçelerinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bıraktı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi maksadıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Manyas ve Gönen ilçe merkezlerinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyeti icra ettiler. Jandarma ekipleri kısıtlama süresince sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

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