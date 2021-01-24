YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Jandarma sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Jandarma sokak hayvanlarını elleriyle besledi

24.01.2021 19:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini sürdürüyor.

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini sürdürüyor. Karakeçili ilçesinde rutin görevlerini yerine getiren jandarma ekipleri, can dostlar için de mesaisi yaptı. Kısıtlama boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen jandarma, hazırlanan kaplara da su bıraktı. Jandarmanın sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevdikleri görüntüler ise takdir topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
1/

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:27
Sabah
07:54
Öğle
13:03
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

İlden Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Vali Sezer, "İçme suyu olmayan köyümüz kalmasın istiyoruz"

Vali Sezer, "İçme suyu olmayan köyümüz kalmasın istiyoruz"

Kırıkkale’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de 2020 yılında bin 407 çift evlendi

Kırıkkale’de 2020 yılında bin 407 çift evlendi

Kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerin listesi güncellendi

Kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerin listesi güncellendi

Kırıkkale’de "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı"

Kırıkkale’de "Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı"

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.