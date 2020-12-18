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Jandarma subay alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

18.12.2020 16:18 | Son Güncelleme:
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Jandarma subay alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Birçok kadın ve erkek öğrenci subay ve astsubay olmak için heyecanlı bir şekilde bekliyor. Başvurusu kabul edilip sınava hak kazanan öğrencilerin kafasında ise pek çok soru mevcut...

Jandarma subay başvuru şartları ve başvuruların ne zaman olacağı büyük merak konusudur. Bunun yanında Jandarma subay ve astsubay olmak için gerekli niteliklerin neler olduğu da merak edilmekte. Yazının devamında alım şartları, başvuru koşulları gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Subay ve Astsubay Olma Süreci Nasıl Devam Eder?

Her Türk gencinin subay olmaya hakkı vardır. Askerliğin, Türk kültüründe ayrı bir yeri bulunur. Küçüklükten beri çocuklar etraflarında askerlerle iç içedir. Onlara ayrı bir güven besler. Yapılan savaşların, çıkan çatışmaların püskürtülmesi gibi durumlar çocuklara aileleri tarafından milleti korumak için olduğu anlatılır. Böylelikle her evde doğumdan itibaren bir askerlik öyküsü bulunur. Bunun yanı sıra önemli bir sağlık sorunu olmadığı sürece hemen hemen her erkek gençliğinde askere gider. Bazıları geçmişten gördükleri ve duyduklarından o kadar etkilenir ki subay olma hayali rüyalarını süsler. Hali hazırda etkilenmiş olan kişiler, atmosferin vermiş olduğu duyguyla da orada kalmak ve hayat boyu o mesleği yapmak ister. Sadece erkekler değil birçok kadın da asker olmayı arzu eder. Lisans eğitimini bu yönde tamamlamak ister. Subay ve astsubay olmak için Türk vatandaşı olmanın yanı sıra jandarma subay alımı için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Subay ve Astsubay Olmak İçin İki Yöntem

Öncelikle liseye girişte askeri lise sınavlarına girebilirsiniz. Burada başarılı sonuç alırsanız liseye devam edebilir, sonrasında da lisans eğitimini tamamlayabilirsiniz. Lisede askeri liseye girememeniz durumunda lisans eğitimi sınavlarında veya lisans eğitimi sonrası subaylık sınavlarına girebilirsiniz.

Ortaokuldan mezun olunurken de askeri lise sınavlarına girilebilir. Bu yolla daha yolun başında askeri hayat disiplinine adapte olabilirsiniz. Lise mezunu öğrenciler ise kuvvet komutanlıklarından herhangi birine başvuru yapabilirler. Harp okuluna girmek için en fazla 20 yaşında olunmalıdır. Lisans mezunları için bu yaş sınırı 27 iken lisansüstü mezunlarında bu yaş sınırı 32’dir. Ayrıca sınavda istenen başarı notu alınmış olsa bile sağlık kriterleri de tamamlanmalıdır. Boy, kilo, yaş kriterleri uygunsa jandarma subay alımı şartları incelenerek başvuru yapılabilir.

Subaylık Maaşları Ne Kadar?

Günlük hayatı idame ettirebilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek için hemen herkes iyi koşullarda çalışmak ve yüksek miktarda para kazanmak ister. Subaylık maaşları ise rütbeye ve alınan kıdeme göre farklılık gösterir. Ama bu maaş günümüz şartlarında yapılan işin gereği yüksek meblağlara denk gelir. Jandarma subay alımı şartları 2020 güncel koşullarını sağlayanlar başvuruda bulunarak TSK bünyesinde çalışmaya başlayabilir. Böylece kıdemli birer asker olarak Türk gençlerinin gözünde daha saygın birer birey olurlar. Yapılan iş masa başında durmaktan öte bir milleti korumaktır. Bu amaçla yaşam feda edilebilir boyuttadır. İşte bu nedenle bu mesleğin kişilere verdiği hem sorumluluklar hem de avantajlar vardır. Siz de uygun koşulları sağlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.

Subay ve Astsubay Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Jandarma astsubay alımı şartları öncelikle Türk vatandaşı olmayı gerektirir. Bu ülkede doğanlar zaten bu koşulu sağlamış olurlar. Türk vatandaşı olmanın yanı sıra kimliğe göre 24 yaşını aşmamış olmak gereklidir. Bu yaşı geçenler subay olamaz.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın teklifi üzerine jandarma subay başvuru şartları içinde lise ve dengi okullardan, yüksekokul, fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. Lise mezunu olmayan kişiler de subaylık için başvuruda bulunamaz.

Subay olmak için gerekli şartlar içinde sağlık koşullarını geçiyor olmak da ön koşul olarak sayılabilir. Bu sağlık koşulları TSK Sağlık Yönetmeliği’nde yazmaktadır. Subay olmak isteyenler için daha önceden askeri okuldan çıkarılmamış olma şartı bulunur. Önemli konulardan biri de güvenlik soruşturmalarının temiz çıkması gerektiğidir. Başvuru sahibi hakkında daha önceden “yedek subay olamaz” kararı çıkmamış olması gerekir. Başvuru sonrası geniş kapsamlı güvenlik incelemesi yapılır. Bu incelemenin sonucu da olumlu olmalıdır. Adli sicil kaydının temiz olması, askeri yoklama kaçağı olmamak da başlıca kriterler arasında. Sınav başarı notu için de kriter KPSS–P3 puan türünden 60 almaktır.

Subay ve Astsubay Alımları

Jandarma subay alımı 2020 tarihleri adaylar tarafından merakla bekleniyor. Alım tarihleri, başvuruların alınması durumları Personel Genel Müdürlüğü, Personel Temin Dairesi Başkanlığı web sitesi üzerinden paylaşılır. Buradan adaylar e-devlet şifresi ile giriş yapar ve ön başvurularını tamamlar. E-mail ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru adımları tamamlandıktan sonra tercihler yapılır. Sınavlar ise Ankara’da bulunan üç merkezde gerçekleşir.

Başvuru Tarihleri Hakkında Bilgi Edinme

Jandarma subay alımı başvuru işlemleriyle ilgili bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi web sayfasında bulunur. Devam eden duyuruları buradan takip edebilirsiniz. Başvurular tamamlandıktan sonra kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru kılavuzlarını dikkatlice okuyarak işlemlerine devam etmelidir.

Başvuru kılavuzlarında sınavla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi, sınav ücreti yatırma duyurusu gibi her bilgi bulunur. Jandarma astsubay alımı ne zaman açıklanacak sorusu, başvurularını 3 Temmuz ve 3 Ağustos aralığında yapanlar için oldukça merak edilen bir sorudur. Adaylar aldıkları puana göre en yüksekten en düşüğe kadar sıralanır. Kontenjanın on katına kadar adaya da “Seçme Sınavlarına Çağrılma” duyurusu yapılır. Başvuru sonuçları, sınav takvimi ve diğer tüm duyurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi web sayfasında “Sonuç Bilgileri” bölümü altında bulunan “Sonuçlarım” kısmında yapılır. Adaylara ekstra bir tebligat gönderilmez. Adaylar takvimi sürekli takip etmekle sorumludur.

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