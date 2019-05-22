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Jandarma suç makinesini pencereden kaçarken yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bursa’da birçok suçtan aranması bulunan şüpheli, iftar vakti yapılan baskında evin penceresinden kaçarken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, hakkında 23 suçtan yakalama kararı bulunan ve 5 yıldır aranan Tahsin A.’nın Büyükorhan ilçesi Çakıryenice Mahallesi’nde baba evinde olduğu ihbarının gelmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri iftar saatinde şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.

Jandarma suç makinesini pencereden kaçarken yakaladı

Bursa’da birçok suçtan aranması bulunan şüpheli, iftar vakti yapılan baskında evin penceresinden kaçarken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında 23 suçtan yakalama kararı bulunan ve 5 yıldır aranan Tahsin A.’nın Büyükorhan ilçesi Çakıryenice Mahallesi’nde baba evinde olduğu ihbarının gelmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri iftar saatinde şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda jandarma ekiplerinin şahsın babasına arama kararını okuduğu esnada Tahsin A. pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Pencerenin altında konuşlanan jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın tehdit, dolandırıcılık, basit yakalama, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından çok sayıda cezası olduğu öğrenildi.

Jandarma suç makinesini pencereden kaçarken yakaladı

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