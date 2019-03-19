Jandarma, sürücüleri ‘helikopterle’ denetledi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de jandarma, Mİ-17 helikopteri ile sürücüleri mercek altına aldı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, hatalı araç kullandığı havadan tespit edilen 11 sürücüye toplam 9 bin 31 TL para cezası kesildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde helikopterli trafik denetimi yaptı. Görevlendirilen Mİ-17 helikopteri, havadan katıldığı kontrolde sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme yapan, uygunsuz şerit kullananan, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama ile yakın takip yapan ve hatalı park eden araçları tek tek tespit edip, görevli ekiplere bildirdi. Denetimde 11 araç sürücüsüne toplam 9 bin 31 TL para cezası uygulandı. Yetkililer, havadan denetimlere ağırlık verileceğini bildirerek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

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